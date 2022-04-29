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Нуланд: США готовы обсуждать любые гарантии безопасности для Украины

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  • 29.04.2022, 14:13
  • 2,776
Нуланд: США готовы обсуждать любые гарантии безопасности для Украины

Российское вторжение больше не должно повториться.

Соединенные Штаты Америки готовы обсуждать любые гарантии безопасности для Украины. Чтобы российское вторжение больше не повторилось.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

По ее словам, есть вопрос, захочет ли Украины привлечь международных миротворцев для мониторинга любого соглашения о выводе войск и обеспечения безопасности вдоль границ с Россией.

"Поэтому мы открыты к разговору о любых вещах, чтобы гарантировать, что когда Украина выиграет эту войну, это все никогда не повторится", - отметила она.

Нуланд также заявила, что президенту России Владимиру Путину не хватает российской молодежи, которая готова воевать против Украины.

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