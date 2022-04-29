Нуланд: США готовы обсуждать любые гарантии безопасности для Украины

Нуланд: США готовы обсуждать любые гарантии безопасности для Украины2
- 29.04.2022, 14:13
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Российское вторжение больше не должно повториться.
Соединенные Штаты Америки готовы обсуждать любые гарантии безопасности для Украины. Чтобы российское вторжение больше не повторилось.
Об этом в интервью РБК-Украина заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
По ее словам, есть вопрос, захочет ли Украины привлечь международных миротворцев для мониторинга любого соглашения о выводе войск и обеспечения безопасности вдоль границ с Россией.
"Поэтому мы открыты к разговору о любых вещах, чтобы гарантировать, что когда Украина выиграет эту войну, это все никогда не повторится", - отметила она.
Нуланд также заявила, что президенту России Владимиру Путину не хватает российской молодежи, которая готова воевать против Украины.