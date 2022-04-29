Нуланд: США готовы обсуждать любые гарантии безопасности для Украины 2 29.04.2022, 14:13

2,776

Российское вторжение больше не должно повториться.

Соединенные Штаты Америки готовы обсуждать любые гарантии безопасности для Украины. Чтобы российское вторжение больше не повторилось.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

По ее словам, есть вопрос, захочет ли Украины привлечь международных миротворцев для мониторинга любого соглашения о выводе войск и обеспечения безопасности вдоль границ с Россией.

"Поэтому мы открыты к разговору о любых вещах, чтобы гарантировать, что когда Украина выиграет эту войну, это все никогда не повторится", - отметила она.

Нуланд также заявила, что президенту России Владимиру Путину не хватает российской молодежи, которая готова воевать против Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».