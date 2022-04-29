В Китае зарегистрирован первый случай птичьего гриппа H3N8 у человека 8 29.04.2022, 14:21

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Приведет ли это к новой пандемии?

4-летний мальчик из китайской провинции Хэнань стал первым человеком, заболевшим штаммом птичьего гриппа H3N8.

Мальчик контактировал с курами и воронами, которых выращивали у него дома. Именно они могли быть переносчиками вируса, сообщает Reuters.

Вирусы птичьего гриппа редко передаются другим животным. Однако некоторые штаммы сумели адаптироваться — к примеру, H3N8 часто встречается у лошадей и собак и даже у тюленей.

Этот конкретный случай H3N8 содержит гены вирусов, ранее обнаруженных у домашних и диких птиц. Генетический анализ предварительно показал, что штамм H3N8 возник в результате перетасовки генов более чем одного вируса птичьего гриппа, что сделало его реассортантом.

Это первый случай, заражения человека этим штаммом. Китайская Национальная комиссия здравоохранения отмечает, что риск передачи вируса от человека к человеку остается низким, однако стоит провести расширенные наблюдения, чтобы понять, как именно адаптировался этот штамм.

Другого мнения придерживается эпидемиолог из Свободного университета Брюсселя Мариус Гилберт. Он считает, что новая мутация «может иметь непредсказуемую способность с точки зрения передачи и вирулентности среди людей». Тем не менее, паниковать не стоит — единичный случай не вызывает большого беспокойства среди медиков и ученых, поскольку это может быть лишь аномалия, а не знаком о том, что начинается новая эпидемия.

Летом прошлого года в Китае также зафиксировали первый в мире случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3. 41-летний мужчина был госпитализирован с симптомами лихорадки в городе Чжэньцзян, но в конечном итоге его выписали. После этого китайские власти не фиксировали новые случаи заражения H10N3.

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