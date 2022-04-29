Появилось видео со взорванным мостом, по которому РФ доставляла оружие и топливо из Крыма 5 29.04.2022, 14:28

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Стратегически важный объект был уничтожен бойцами «Движения сопротивления».

В соцсетях появилось видео со взорванным железнодорожным мостом в Акимовке Мелитопольского района Запорожской области, по которому войска РФ доставляла оружие и топливо из Крыма, передает nv.ua.

Как рассказали в командовании Сил специальных операций ВСУ, стратегически важный объект был уничтожен бойцами «Движения сопротивления».

В результате диверсионной операции конструкция моста получила значительные повреждения, что сделало невозможным его дальнейшее использование российскими оккупантами, при том, что данный маршрут играл важную роль в наращивании сил противника в направлении Пологов, Токмака и Мариуполя.

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