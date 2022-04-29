Арестович: Армия Украины получает возможность победить Россию на поле боя 1 29.04.2022, 14:41

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Алексей Арестович

Помощь от мировых лидеров приходит очень быстро.

Война, которую Москва ведет против Киева, может расшириться на другие соседние страны. Тень военных действий уже легла на республику Беларусь, Молдову и саму РФ. В дальнейшем боевые действия вряд ли удержатся в рамках так называемой "спецоперации" и границ украинского государства. При этом в Украине постепенно появляются условия для военной победы над войсками России. Помощь мира приходит очень быстро, повторения ситуации с Афганистаном не будет. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

В ходе разговора с российским правозащитником Марком Фейгиным он рассказал о том, что география военных действий, которые сейчас идут в Украине, может расшириться. Тень войны уже на Молдове, Беларуси и самой России.

"Тень войны легла на Молдову, на Беларусь и на саму Россию. Война расползается, она не удержится ни в рамках "спецоперации", ни в рамках границ Украины. Она отбросила очень серьезную тень и в этой тени видны вспышки пожаров", - отметил чиновник.

Также он добавил, что Украина получает возможность победить Россию на поле боя. Мировое сообщество быстрыми темпами оказывает помощь. Ситуация с Афганистаном не повторится.

"В Украине созревают условия для военной победы. Помощь от мировых лидеров приходит очень быстро. Они поняли, что мы не сдадимся! Второго Афганистана не будет", - подчеркнул Алексей Арестович.

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