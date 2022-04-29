закрыть
29 апреля 2022, пятница, 16:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Три танка уничтожены, БМП повреждена: артиллеристы и спецназ атаковали колонну бронетехники врага

  • 29.04.2022, 15:02
  • 5,344
Три танка уничтожены, БМП повреждена: артиллеристы и спецназ атаковали колонну бронетехники врага

Видеофакт.

Украинские воины атаковали колонну бронетехники оккупантов и уничтожили три танка и повредили БМП.

В Минобороны Украины рассказали, что успешная атака – это результат совместной работы бойцов ССО и артиллеристов.

"За кадрами этого видео - мастерская и сложная работа группы ССО ВС Украины. Ведь именно в тот момент, когда спецназовцы корректировали огонь украинских артиллеристов, сами они находились под обстрелом рашистов. Результат совместной работы воинов ССО и артиллерии из состава Сил обороны Украины - 3 уничтоженные танка оккупантов и выведенная из строя БМП противника. Работа продолжается! Вместе к победе", - рассказали в министерстве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Народный политзек
Народный политзек Ирина Халип
В российско-украинской войне случился перелом
В российско-украинской войне случился перелом Аркадий Бабченко
МЗКТ станет костью в горле Лукашенко и Путина
МЗКТ станет костью в горле Лукашенко и Путина Артем Черников
Лига Наций - ООН -?
Лига Наций - ООН -? Андрей Санников