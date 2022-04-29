Три танка уничтожены, БМП повреждена: артиллеристы и спецназ атаковали колонну бронетехники врага 29.04.2022, 15:02

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Видеофакт.

Украинские воины атаковали колонну бронетехники оккупантов и уничтожили три танка и повредили БМП.

В Минобороны Украины рассказали, что успешная атака – это результат совместной работы бойцов ССО и артиллеристов.

"За кадрами этого видео - мастерская и сложная работа группы ССО ВС Украины. Ведь именно в тот момент, когда спецназовцы корректировали огонь украинских артиллеристов, сами они находились под обстрелом рашистов. Результат совместной работы воинов ССО и артиллерии из состава Сил обороны Украины - 3 уничтоженные танка оккупантов и выведенная из строя БМП противника. Работа продолжается! Вместе к победе", - рассказали в министерстве.