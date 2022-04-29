Путин отказался приглашать Лукашенко на парад 9 мая в Москве

Путин отказался приглашать Лукашенко на парад 9 мая в Москве27
- 29.04.2022, 15:11
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Песков объяснил, почему так произошло.
На московский парад по случают Дня Победы в этом году зарубежных гостей не пригласили. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
По словам Пескова, иностранных лидеров решили не приглашать, так как это «не юбилейная дата», а «святой праздник для всех россиян».
На вопрос, приедет ли в этом году в Москву Александр Лукашенко с сыном Николаем, пресс-секретарь Владимира Путина ответил, что такой визит не планируется.
Напомним, в 2020 году Лукашенко посетил Парад в Москве в честь 75-летия Победы. Мероприятие из-за коронавируса перенесли на 24 июня. За парадом в Москве также наблюдали президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и другие политики.