Путин отказался приглашать Лукашенко на парад 9 мая в Москве 27 29.04.2022, 15:11

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Песков объяснил, почему так произошло.

На московский парад по случают Дня Победы в этом году зарубежных гостей не пригласили. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, иностранных лидеров решили не приглашать, так как это «не юбилейная дата», а «святой праздник для всех россиян».

На вопрос, приедет ли в этом году в Москву Александр Лукашенко с сыном Николаем, пресс-секретарь Владимира Путина ответил, что такой визит не планируется.

Напомним, в 2020 году Лукашенко посетил Парад в Москве в честь 75-летия Победы. Мероприятие из-за коронавируса перенесли на 24 июня. За парадом в Москве также наблюдали президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и другие политики.

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