Над Харьковской областью сбили еще один российский Су-34

Над Харьковской областью сбили еще один российский Су-344
- 29.04.2022, 15:27
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Активные бои продолжаются на изюмском направлении.
Вооруженные силы Украины сбили в Харьковской области вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной и военной администрации Олег Синегубов.
"ВСУ сбили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34", – написал он в телеграме.
Где именно был сбит вражеский самолет, Синегубов не уточнил.
По словам Синегубова, активные бои продолжаются на изюмском направлении, украинская армия удерживает позиции. При этом в последнюю ночь враг активно не наступал, но вел активную разведку.