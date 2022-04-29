Над Харьковской областью сбили еще один российский Су-34 4 29.04.2022, 15:27

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Активные бои продолжаются на изюмском направлении.

Вооруженные силы Украины сбили в Харьковской области вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной и военной администрации Олег Синегубов.

"ВСУ сбили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34", – написал он в телеграме.

Где именно был сбит вражеский самолет, Синегубов не уточнил.

По словам Синегубова, активные бои продолжаются на изюмском направлении, украинская армия удерживает позиции. При этом в последнюю ночь враг активно не наступал, но вел активную разведку.