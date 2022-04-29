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Медики перечислили продукты, которые очень полезны для печени

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  • 29.04.2022, 15:04
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Медики перечислили продукты, которые очень полезны для печени

Один из таких продуктов — свекла.

По мнению специалистов, определенные продукты питания могут помочь печени в ее работе по очищению организма от токсинов и шлаков, пишет medicina.ua. Для этого необходимо употреблять в пищу большое количество антиоксидантов:

1. Обязательно добавьте в рацион питания различные цитрусовые: апельсины, лимоны, лайм, грейпфрут. Они являются прекрасными источниками витамина С, а также обладают способностью замедлять процесс старения.

2. Свекла. Содержит большое количество полезных веществ. Ее обязательно нужно употреблять всем, кто не может отказаться от жирного, особенно – от мяса.

3. Чеснок. Способен помочь не только в функции детокса, но и выводит холестерин.

4. Кинза оказывает общеоздоровительный эффект, содержащиеся в ней вещества помогают выводу тяжёлых металлов из организма.

5. А вот от приема спиртных напитков следует отказаться, так как они, напротив, ухудшают работу печени, что приводит к проблемам со здоровьем.

И еще один из важных помощников в борьбе за оздоровление печени — чистая питьевая вода. Она выводит из организма все токсины, которые проходят через печень. Питьё теплой воды с лимоном стимулирует выработку ферментов печени и ускоряет процесс очищения печени.

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