Украина получила словацкий зенитный ракетный комплекс С-300 2 29.04.2022, 15:42

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Он уже защищает небо на юге страны.

Зенитные ракетные войска воздушного командования "Юг" получили зенитный ракетный комплекс С-300 от стран-партнеров. ЗРК уже выполняет боевые задачи в южном регионе.

Об этом сообщили в командовании Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

"Продолжаем закрывать небо от российских угроз. ЗРК С-300 от стран-партнеров... значительно усилил противовоздушную оборону в южном регионе. Указанный комплекс уже выполняет боевые задачи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ЗРК С-300 эффективно выполняет свою работу против значительной части объектов российских оккупантов и может сбивать самолеты, крылатые и баллистические ракеты на дистанции от 5 до 150 км.

При этом, не важно, на каком расстоянии летит цель – 10 метров или 27 км.

Напомним, 8 апреля премьер-министр Словакии Эдуард Гегер сообщил о предоставление Украине системы ПВО С-300, которая была на вооружении его страны.

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