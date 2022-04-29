«Если бы мы знали, что он задумал, выбросили бы Путина за борт» 8 29.04.2022, 15:45

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ФОТО: GETTY IMAGES

Такая возможность была, когда будущий глава РФ работал охранником на круизном лайнере.

Австралийская певица кабаре Линн Роджерс рассказала, как в 1985 году познакомилась с будущим президентом РФ Владимиром Путиным на круизном лайнере.

По словам певицы, тогда еще 33-летний Путин после каждого выступления провожал ее до каюты. Лицо у него было "кислое", он почти не разговаривал. Линн отметила, что Путин сразу показался ей неприятным человеком, тогда она даже представить не могла, что он станет президентом.

"Я отчетливо помню: когда я заканчивала свое шоу, он каждый раз следовал за мной до каюты на некотором расстоянии. Я открывала дверь, махала ему рукой и говорила "спасибо". Он никогда не улыбался и всегда молчал. Он так и не сказал мне ни единого слова. Когда он пришел к власти, я помню, как посмотрела на него и сказала: "Этот парень был охранником на чертовом круизном лайнере". Я была в шоке", – сказала певица в комментарии Daily Mail.

Девушка добавила, что внешний вид Путина и его "кислое" лицо не располагали к нему. А если бы она еще тогда знала, что он задумал для всего мира, то точно "выбросила бы его за борт".

"У него всегда было кислое выражение лица. Мне казалось, если он вдруг улыбнется, то у него лицо треснет. Неприятный тип. Если бы мы только знали, что он задумал для мира, мы могли бы выбросить ублюдка за борт и сделать всем одолжение. То, что он сделал с Украиной, – это самое отвратительное и гротескное, что кто-либо делал со времен Гитлера", –добавила Линн.