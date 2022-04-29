В Беларуси резко вырос госдолг 29.04.2022, 15:48

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«Власти» засекретили информацию, из-за чего это произошло.

Государственный долг Беларуси на 1 апреля составил 65,9 млрд рублей, сообщает Минфин. Эта сумма на 7,7 млрд рублей, или на 13,1%, больше, чем на начало этого года. В марте наша страна занимала средства как за границей, так и у населения. При этом в прошлом месяце также проводились выплаты по госдолгу. У кого конкретно занимал Минск, а также с кем рассчитывался по займам, не сообщается (ранее такие данные публиковались).

При этом по сравнению с прошлым годом внешний госдолг вырос на 4,5 млрд рублей.

Внешний госдолг на 1 апреля был на уровне 17,8 млрд долларов. С учетом курсовых разниц он сократился с начала года на 0,5 млрд долларов, или на 2,6%.

«В январе-марте привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 201,8 млн долларов, погашение внешнего государственного долга составило 435,5 млн долларов», — уточнили в Минфине.

Судя по отчетности Минфина, конкретно за март за границей заняли около 72 млн долларов, а выплатили по внешнему госдолгу — порядка 47 млн долларов.

Внутренний госдолг на 1 апреля года составил 13,1 млрд рублей. С учетом курсовых разниц это примерно на 700 млн рублей больше, чем месяцем ранее.

С начала года внутренний госдолг вырос на 1,3 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 10,9%.

«В январе-марте размещение государственных облигаций не осуществлялось. Погашено валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 95,1 млн долларов», — сообщает Минфин.

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