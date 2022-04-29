На Харьковщине бойцы ГУР освободили стратегически важный населенный пункт 1 29.04.2022, 15:53

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Именно из него россияне били по Харькову.

Вооруженные Силы Украины освободили от оккупантов стратегически важный населенный пункт Русская Лозовая на Харьковщине. Сейчас он полностью под контролем украинских войск.

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале.

По его словам, освобождение села Русская Лозовая Харьковской области происходило силами штурмового подразделения ГУР МО под руководством командующего Сухопутных войск ВСУ, генерала-полковника Александра Сырского.

Отмечается, что это стратегически важный населенный пункт, находящийся на автомобильной трассе Харьков – Белгород.

"Именно из этого пригорода, во времена оккупации, враг вел прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова", – сообщил журналист.

Как сообщил накануне вечером председатель Дергачевской общины Вячеслав Задоренко, Вооруженные Силы Украины зашли к Русской Лозовой. По словам очевидцев, в селе продолжались тяжелые бои, но украинские защитники таки выгнали оккупантов.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области украинские военные выгнали оккупантов из трех населенных пунктов. ВСУ выбили российские войска из населенных пунктов: Безруки, Слатино, Прудянка Дергачевского района и закрепились на позициях.

Сейчас "горячее" на Изюмщине, постоянно идут бои, противники несут значительные потери.

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