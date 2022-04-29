Больных телят на шкловской ферме перевели с Coca-Cola на «Бела-Колу» 7 29.04.2022, 15:58

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Напиток сменили к приезду лукашенковских пропагандистов.

Больных телят шкловского хозяйства ОАО «Говяды-Агро», которым раньше давали по 100 граммов Coca-Cola для борьбы с диспепсией, перевели на белорусский аналог газировки «Бела-Колу», пишет zerkalo.io.

Об «удачном эксперименте» рассказали шкловские издания еще в двадцатых числах апреля. Утверждалось, что больным телятам решили давать Coca-Cola перед утренним кормлением для борьбы с расстройством пищеварения. При этом в видеорепортаже телекомпании «Шклов» животным давали именно Coca-Cola.

Когда на ферму приехали лукашенковские пропагандисты молодняк поили белорусским аналогом — «Бела-Кола».

По словам директора колхоза Виталия Закордонского, белорусская газировка «более эффективна в лечении телят, чем зарубежная Coca-Cola».

«По составу и технологиям что одна, что вторая плюс-минус одинаковые, единственное отличие — в белорусской коле есть кофеин. Телята пьют и бодреют», — заявил он.

— Им нравится, когда из напитка сначала выходят газы, потом они выпивают и долго-долго вылизывают ведро. После этого они хорошо кушают комбикорма и пьют молоко. Как результат — хорошие привесы, — отмечает Виталий Закордонский.

Отметим, что ранее нареканий на эффективность Coca-Cola ни у телят, ни у работников хозяйства не было. Наоборот, местный ветврач утверждала, что больные животные после иностранной газировки «оживают на глазах».

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