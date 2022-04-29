Чехия отказалась платить за российский газ рублями 3 29.04.2022, 16:11

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Прага не поддастся на шантаж РФ.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна не будет оплачивать российский газ рублями. Он добавил, что совместно с Польшей будет создана группа для реагирования на прекращение поставок нефти из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Фиала и премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

"Чехия не собирается поддаваться шантажу России", - сказал Фиала о возможности оплачивать российский газ рублями.

Он добавил, что те страны и компании, которые соглашаются на ультиматум России, совершают ошибку. По его словам, оплата газа рублями - это нарушение санкций ЕС.

Фиала также отметил, что Чехия и Польша договорились создать группу для реагирования на прекращение поставок нефти из России. Он уточнил, что Прага и Варшава допускают такой сценарий и готовятся к нему.

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