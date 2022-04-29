США: Нападение на Дмитрия Муратова организовали спецслужбы РФ 29.04.2022, 16:37

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Дмитрий Муратов

Главред «Новой газеты» получил химические ожоги глаз.

Разведка США пришла к выводу, что за нападением на главного редактора "Новой газеты", нобелевского лауреата Дмитрия Муратова стоят российские спецслужбы, сообщила в пятницу, 29 апреля, газета The Washington Post со ссылкой на источник в американской администрации, передает DW.

"Соединенные Штаты могут подтвердить, что российские спецслужбы организовали нападение на главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова 7 апреля, в ходе которого его облили красной краской, содержащей ацетон", - заявил собеседник издания на условиях анонимности. Он не привел каких-либо подробностей о том, каким образом американские спецслужбы пришли к такому выводу.

Нападение на Муратова

Сам Дмитрий Муратов пока не прокомментировал оценку спецслужб США, поскольку находится в командировке. Посольство России в Вашингтоне не ответило на просьбу о комментарии.

7 апреля Дмитрия Муратова облили краской в поезде Москва - Самара. Нападавший выкрикнул: "Муратов, вот тебе за наших пацанов". После нападения у журналиста диагностировали химические ожоги глаз. По данным "Новой газеты", в нападении участвовали Николай Трифонов (исполнитель) и Илья Марковец, снимавший нападение на видео. По сообщениям СМИ, что Марковец уже задержан, Трифонов находится в розыске.

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