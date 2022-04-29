Командующий Сухопутными войсками ВСУ рассказал, почему месяц назад РФ начала побег из-под Киева 29.04.2022, 16:46

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Александр Сырский

РФ действительно рассчитывала взять Киев за два дня.

Российские оккупанты ровно месяц назад, 29 марта, начали отступать с северного направления, из предместий столицы Украины. Командующий операцией по обороне Киева, генерал-полковник и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что стало причиной такого решения российского командования. Об этом пишет 29 апреля издание "Сегодня".

Он отметил, что в России действительно рассчитывали на успех блицкрига и собирались взять Киев предусматривали за два дня и "без особого труда", но враг столкнулся с героическим сопротивлением защитников Украины.

"Враг понес большие потери. И это заставило его изменить планы, потому что у них задача была – Киев, правительственный квартал. Ну и таким образом добиться скорейшей и легкой победы", – сказал Сырский.

Командующий операцией по обороне Киева добавил, что противник понес значительные потери и был деморализован, именно поэтому в России быстро поменяли планы.

"Война пошла совсем в другом направлении, она затянулась. Враг морально был не готов", – заявил он.

"Сегодня" отмечает, что после этого война поменяла формат, и теперь основная задача украинских военных – выдержать и победить.

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