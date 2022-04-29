Бюджет Минска лишится более четверти подоходного налога 29.04.2022, 16:49

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В последние годы столица передает трансферт из бюджета города в пользу центральной казны.

Постановление Совмина №260 от 28 апреля устанавливает, что с 1 мая по 30 июня 2022 года норматив отчислений от подоходного налога с физических лиц, получаемого на территории Минска, в доходы республиканского бюджета составит 26%.

Согласно Бюджетному кодексу в бюджет столицы зачисляется подоходный налог по нормативу 100% отчислений от налогового дохода, получаемого на территории Минска. Однако в кодексе есть приписка к этому нормативу: "если иное не установлено законодательными актами". И сейчас ею воспользовались.

В последние годы Минск передает трансферт из бюджета города в пользу центральной казны и не получает (как области) отчислений от НДС.

Согласно принятому на 2022 год бюджету Минска доходы в виде подоходного налога с физических лиц предусмотрены в размере 3,248 млрд белорусских рублей, информирует Banki24.by.

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