Белорусские пенсионеры рассказали, как изменилась их жизнь после начала войны 1 29.04.2022, 17:19

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Фото: Belsat

На чем приходится экономить людям пожилого возраста.

Журналисты «Белсата» поговорили с людьми пожилого возраста об изменениях в их жизни после начала войны в Украине.

Анна Селицкая: Я имею инвалидность 2-й группы. И у меня есть социальная поддержка на лекарства – скидка 10%. Раньше скидка давалась и на импортные лекарства, но сейчас перешли уже только на белорусские препараты. Если, например, от печени надо препараты, только белорусские дают, но они как-то не помогают. И приходится покупать импортные. Пенсия у меня 580 рублей. Я перенесла онкологию, у меня и сердце больное, и давление, с сосудами плохо, диабет. Если бы я выполняла все то, что мне надлежит делать, и покупала бы те препараты, которые я должна принимать, я бы 200-250 рублей тратила только на медикаменты. Поэтому я на лекарствах экономлю.

Анна Коновалова: Я до пенсии работала техником-технологом общественного питания. Но надо сказать, что я еще жена военнослужащего, и мы семьей ездили все время по гарнизонам. Пенсия у меня 100 долларов. На эту пенсию я могу заправить полный бак машины, один раз сходить в магазин и заплатить за телефоны. У меня подруги, у которых пенсия больше, чем у меня, они жили так: получали пенсию, оплачивали коммунальные платежи, ходили на рынок купить продукты на целый месяц – и у них оставались деньги на самую малость – хлеб, молоко. И было такое, что они могли по две недели не ходить вообще в магазин.

Ваша жизнь как-то изменилась после начала войны?

Анна Селицкая: В Минске еще продуктов хватает. Мука пропадает, конечно, но она еще есть. Но цены, ясно, выросли. Молоко, например, хоть ты на ночь не ложись спать, потому что ты утром приходишь – уже другая цена. Цены повышаются на все и, конечно, на полках как-то уменьшается ассортимент.

Фото: Belsat

Татьяна Зелко: Нам с 1 марта подняли пенсию. Сейчас пенсию я получила на 20 рублей больше, но цены поднялись как минимум на 50 %. Недавно мне нужно было один перчик купить, я сходила в один магазин, посмотрела – мне плохо стало: 18 рублей за килограмм. Во вторую, в третью – тоже так. А я еще посмеялась, говорю: «Вы его героином не начинили, этот перец, что он столько стоит?» А продавец говорит: «Я сама в шоке». Яблоки не менее 3 рублей килограмм, это белорусские, это уже самые низкие цены. Говядина стоит как минимум 18-20 рублей. Я ее за столько не могу брать.

Если я куплю говядину, заплачу за квартиру, то я буду голодной сидеть. Раньше каждая торговая сеть делала свои скидки, например, в «Гиппо» три дня в неделю можно было покупать товары со скидкой 7%. Сейчас государство ввело скидки пенсионерам на значительные товары, которые никому не нужно, а обычных скидок от магазинов для нас нет. С социальными скидками хлеб такой, что ты не будешь его есть. Да кому нужна эта скидка для пенсионеров? Это же издевательство! Вот сколько раз я это в магазине слышала, даже говорила с продавцами и руководством магазина по поводу этих скидок. Они сами недовольны, говорят, что пенсионеры раньше больше брали товаров, когда не было этих скидок от государства.

Фото: Belsat

Анна Селицкая: мне необязательно иметь льготы. Не надо мне льготы. Я работала 58 лет. Я нигде не была пьяницей, нигде не прогуляла, ничего. Я с 1962 года работала в детском саду воспитательницей, заведующей, методисткой. Я считаю, что я должна получать такую пенсию, которая бы не унижала меня. Я никогда не жила в роскоши, я всегда работала. Но я хотела бы, чтобы я пришла в магазин – и могла себе позволить купить не изысканное что-то, а то, что человеку необходимо. Чтобы не ходить от прилавка к прилавку посмотреть, где какая скидка, где какая ниже цена. Я не знаю, как можно купить свинину пенсионеру, или как можно купить рыбу. А фрукты разве можно себе позволить какие-то, кроме яблок? Ты пойдешь в магазин, купишь несколько штук картошки, лука, морковки – 10 рублей! Я не знаю, сколько человеку нужно денег. Пожалуйста, пусть будет такая пенсия, как у меня, но чтобы она соответствовала ценам в магазинах. Чтобы я могла купить что-то, чтобы я могла жить, чтобы я могла не раскладывать вот эти денежки и думать, как бы мне за них выжить.

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