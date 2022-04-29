Российский вертолет обстрелял Сумскую область неуправляемыми ракетами 2 29.04.2022, 17:28

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Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

В Сумской области днем 29 апреля российский вертолет обстрелял украинскую территорию неуправляемыми ракетами. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Сегодня после полудня на участке отдела пограничной службы "Юнаковка" Сумской области военный вертолет рашистов осуществил обстрел украинской территории. Защитники Украины при обстреле не пострадали", – говорится в сообщении.

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