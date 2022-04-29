Цены на продукты продолжают расти 6 29.04.2022, 18:00

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Как выглядит ситуация в столичных гипермаркетах.

Корреспондент «Салідарнасці» пристально изучила фруктово-овощной ассортимент в пяти столичных гипермаркетах крупных сетей и проверила, вернулись ли на полки бельгийские и голландские груши, польские яблоки и другие продукты, ранее попавшие под контрсанкции.

Несколько дней назад правительство смягчило собственное постановление и сняло эмбарго на ввоз некоторых овощей и фруктов, которые ввозились из западных стран, «реализующих дискриминационную политику и осуществляющих недружественные действия» в отношении Беларуси. Под «амнистию», помимо овощей и бобовых для посева, попали кабачки и баклажаны, салатные овощи и салат-латук, сладкий перец, яблоки и груши.

Несмотря на то, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли проводит ежемесячные мониторинги и штрафует торговые сети, цены на продукты продолжают расти. Только за март импортные фрукты подорожали почти на 25% (а бананы и вовсе на 34,7%), овощи прибавили в цене на 12% (при этом перец подорожал почти на 60%, а вот огурцы, наоборот, сбросили 30% от февральской цены).

Смотрим, как это выглядит в белрублях и что по этому поводу говорят продавцы и покупатели.

…Польских яблок ценой до 3 рублей на полках как не было, так и нет. Зато есть турецкие — по 4,5-5,5 рублей, молдавские — 4,5-5, азербайджанские — 6 рублей, российские — 7,5, и абсолютные антирекордсмены из ЮАР — 8,5. В одном из гипермаркетов яблоки (Молдова) на скидках 3,5 рубля — и это единственное место, где к весам стоят очереди.

— Ну и чего мы сюда пришли? — ехидно спрашивает у мужа женщина средних лет. — Точно такие же яблоки у метро по 3,80, вообще точно такие же, как из одного ящика брали. За что мне тут переплачивать — за бесплатный пакетик?

С грушами тоже несладко: фрукты-то на полках есть, но цены не радуют. Те, кто помнит нидерландскую «Конференцию» или «Ксению» по 5 рублей — выдохните и забудьте. Теперь бал правят груши из ЮАР, Аргентины, Турции — от 7,5 до 10 рублей за килограмм.

Тут же по соседству бананы: они до сих пор под контрсанкциями, и выросшая до 5,5-6 рублей цена вынуждает многих покупателей придирчиво перебирать грозди и ограничиваться несколькими плодами.

— Эх, дурят нашего брата, — вздыхает мужчина, аккуратно укладывая в пакетик три банана.

— Ты о чем? — хмурится его супруга.

— Я о банановом курсе. Ты вспомни, сколько лет кило бананов стоило примерно доллар, по нему курс можно было сверять. А сейчас? А сейчас бананы — 5,5 рублей, а доллар в обменниках — меньше 3, и вопрос, где нам врут.

Конечно, в этой сермяжной логике есть свои изъяны, поскольку производители и импортеры закладывают в цену продуктов свои риски и инфляционные ожидания, а они с началом войны в Украине и введением все новых санкций только растут — но другие покупатели поглядывают на мужчину с уважением, припоминая прошлые стабильные «банановые» годы.

Самыми дорогими во фруктовом отделе, по нашим прикидкам, оказываются упаковочки с малиной (к слову, лоток с надписью «Беларусь» стоит столько же, сколько привезенная из Марокко): 125 граммов — 22,99 рубля, килограмм, соответственно — 229,9.

На этом фоне клубника из Армении «всего-то» за 80 рублей кажется не такой вопиюще дорогой. А вы на сколько кило малины зарабатываете?

Следующими из списка бывшей «запрещенки» на глаза попадаются баклажаны. Находим только белорусские — в одном гипермаркете по 12,99 рублей, в другом по 14,7, в третьем и вовсе 16. Интереса к ним покупатели не проявляют, в отличие от кабачков: белорусские по акции можно купить за 7 рублей, в другом месте те, что выглядят менее битыми жизнью, стоят уже 9,99 рубля; глянцевые кабачки родом из Турции, в зависимости от ритейлера, обойдутся в 10-13 рублей за килограмм.

— Не хочу кабачки, не в сезон они невкусные, — фыркает юная девушка-подросток, выбирая вместе со старшей родственницей овощи.

— Хорошо, давай тогда купим молодой капусты, — соглашается та.

Но казахстанская капуста урожая 2022 года за 6,5 рублей покупательниц почему-то тоже не радует — как, впрочем, и молодая узбекская свекла за 5,5 рубля, израильская морковь за 5,6 рубля — золотой борщ выходит.

Беглый взгляд в сторонку пекинской капусты made in Russia — 7,8 рубля — напрягает еще больше, и дамы, ворча, переходят к ящикам с отечественными овощами — пусть неказистыми, но в разы дешевле.

«Борщевой набор», к слову, под смягчение эмбарго не попал, и за почти четыре месяца почти все позиции в списке успели подорожать вдвое, хотя все это время картошка, лук, морковка, свекла и капуста завозятся исключительно из «дружественных» стран.

Из салатных овощей, помимо собственно листового салата по 2,5-3 рубля за кустик в стаканчике с торфом, практически во всех гипермаркетах есть салат «Айсберг» (Казахстан, Россия) — в среднем 8 рублей. А еще модная микрозелень и упаковки руколы, шпината, мангольда, кресс-салата и прочих радичио — цена в 5-6 рублей за флоупак весом меньше 100 граммов воодушевления не вызывает.

К слову, такая же история и в витринах с замороженными овощами. Польских смесей по демократичной цене в 3-3,5 рубля практически нигде нет, сплошь российские и белорусские упаковки по 5 и более рублей за 400 граммов.

Неприятно подорожали и сопутствующие продукты. Например, найти подсолнечное масло ценой 5 рублей за литр — теперь задачка со звездочками, зато неизвестными прежде российскими марками по 6-7 рублей за литр заставлены целые полки.

Финальный аккорд — сладкий перец светофорных цветов, почти сплошь из Турции, по цене от 14,5 до 19 рублей за килограмм. Его покупатели берут только поштучно.

— Вот как чувствовала, что на рассаду надо было больше брать, — жалуется подруге пожилая женщина. — С такими ценами добро пожаловать назад в 90-е, снова дача всю семью будет кормить… Хорошо еще, что соль нормальную успели взять на закатки и сахар по нормальной цене.

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