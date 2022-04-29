Что ждет людей, которые заработали легкие деньги на курсовых разницах? 1 29.04.2022, 18:12

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Продолжение сказочной истории.

Ситуация c курсовыми разницами развивается. До сих пор некоторые банки разрешают переводы, по которым 100 превращаются в 340—350 рублей. Но и все больше карт блокируются «из-за подозрительной активности». Еще один читатель рассказал, что за полчаса можно прогнать деньги несколько раз, получив ×2. Журналисты onliner.by спросили у юриста: это вообще законно?

— Ни по каким обменникам даже не нужно было бегать с картами, — рассказал еще вчера Владимир. И поделился своим опытом: — С карты литовского банка я переводил деньги на виртуальную карту белорусского банка X. Потом по ЕРИП перекидывал это на рублевый счет банка Y. Там же менял валюту в приложении по белорусскому курсу и отправлял обратно в литовский банк. Три-четыре таких перевода — и сумма умножается на два. В итоге все упиралось в лимиты литовских банков и Paysend.

Комментарий юриста

— В самой операции по получению перевода из-за границы нет преступления. Допустим, жена ждет денег от мужа. Если позже налоговая спросит, откуда деньги, жена покажет: от мужа, — прокомментировала Елена Сапего, партнер компании «Степановский, Папакуль и партнеры. Юридические услуги».

Но курсовую разницу могут посчитать доходом. 100 евро по курсу Нацбанка — 300 рублей, а вам пришло 360. Значит, с 60 рублей могут попросить 13%.

— Может ли полученная сумма считаться неосновательным обогащением?

— Нет. Неосновательное обогащение — это когда получили деньги по ошибке. Например, контрагент, на чей счет деньги попали ошибочно, отказывается их возвращать. Когда пострадавшая сторона будет подавать в суд, то со ссылкой на статью «Неосновательное обогащение». Второй хороший пример — когда клиенту банка в кассе ошибочно дали денег больше положенного, а он не вернул.

В целом с точки зрения права я не вижу нарушения: вы видите возможность получить доход — вы ею пользуетесь. Покупка и продажа валюты через банки у нас не запрещена.

В конце концов, никто не совершал активных действий, чтобы можно было посчитать это мошенничеством.

— А если совершали? Например, регулярно пересылая деньги по кругу в течение короткого времени.

— Сложно сказать, как это будет интерпретироваться. В России был случай: в конце февраля клиенты ажиотажно интересовались покупкой валюты. Ее стоимость росла по-разному. И в какой-то момент на сайте «Тинькофф» курс фунта оказался равен курсу доллара. Клиенты стали скупать фунты, позже продавая их за доллары. Теперь банк предъявил им многомиллионные требования, пригрозил судом и уголовными делами. А клиенты в ответ на блокировку подали коллективный иск на банк. Чем все закончится — мы пока не знаем.

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