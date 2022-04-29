На Киевщине нашли брошенного россиянами пулеметчика

На Киевщине нашли брошенного россиянами пулеметчика3
- 29.04.2022, 18:18
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21-летний оккупант заблудился.
В Киевской области обнаружили и задержали русского пулеметчика, который скрывался.
Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины в микроблоге Twitter, передает УНИАН.
В частности, в селе Остролучье Барышевской ОТГ работники внутренней безопасности НПУ вместе с бойцами ВСУ и ТРО вышли на "след" вражеского солдата, который скрывался.
"21-летний уроженец Татарстана — пулеметчик механизированной бригады — признался, что сначала заблудился, а потом оказалось, что "вторая армия мира" его просто бросила", - говорится в сообщении.
При этом, оккупант задержан и передан в региональное управление Службы безопасности Украины.
Отдельно сказано, что во время отработки местности работники Киевского областного управления Департамента внутренней безопасности НПУ нашли два автомобиля российских оккупантов: "Камаз" и "Урал", а также боевую машину пехоты БМП-2 и танк Т-72.
"Техника агрессора сейчас пополнила автопарк Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
Кроме этого, оперативники ДВБ установили информацию о 25-летнем жителе Броварского района, который в помещении ангара незаконно хранил оставленные технику и боекомплекта оккупантов. На указанный адрес вызвали следственно-оперативную группу Броварского районного управления полиции.
"Найденный арсенал и поврежденный "Торнадо-С" полицейские также передали в распоряжение украинским военным", - сказано в сообщении.