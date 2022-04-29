Во Львове откроют еще один модульный городок для вынужденных переселенцев 1 29.04.2022, 18:38

При поддержке Польши.

В пятницу, 29 апреля, власти сообщили, что во Львове откроют еще один модульный городок для вынужденных переселенцев.

Об этом пишет заместитель городского головы Львова по вопросам градостроительства Любомир Зубач.

«Львов обеспечивает коммуникациями (вода, свет, газ), организацией быта, а также и в дальнейшем будет контролировать, чтобы такие городки имели все необходимое для качественной жизни — от уборки территории до обеспечения безопасности», — сообщил зам.

Модульный городок будет расположен в Сиховском районе Львова вблизи ЦНАП, львовских магазинов и Парка Ивана Павла II.

К месту жительства подводят все инфраструктурные коммуникации. Всего обещают обустроить 350 мест для вынужденных переселенцев.

Профинансирован проект за деньги налогоплательщиков Польши.

Во вторник, 19 апреля, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий посетил Львов в связи с открытием первых модульных домов для вынужденных переселенцев. Их здесь строят при финансовой поддержке Польши.

Во Львове также построили модульный городок для вынужденных переселенцев. Оно будет располагаться в районе Научной — Ивана Пулюя. Всего в городе будет три таких городка для временного убежища.

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