Россельхознадзор обеспокоился нарушениям при поставках продукции из Беларуси 3 29.04.2022, 18:44

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В апреле ведомство выявило 45 нарушений.

Россельхознадзор выражает обеспокоенность в связи с возросшим числом нарушений при поставках продукции из Беларуси в России. В апреле ведомство выявило 45 нарушений, что почти в три раза выше, чем в январе-марте, когда было выявлено 16 случаев.

Нарушения касаются содержания микроорганизмов, лекарственных средств и кокцидиостатиков в молочной, птицеводческой продукции и говядине. Кроме этого, в замороженных жилованных говяжьих блоках обнаружена ДНК свиньи, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В связи с этим российская сторона просит Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства Беларуси усилить контроль за соблюдением требований ЕАЭС при экспорте продукции в Россию.

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