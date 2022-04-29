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Зеленский: Мы будем бить оккупантов, пока не освободим нашу землю и людей

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  • 29.04.2022, 18:56
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Зеленский: Мы будем бить оккупантов, пока не освободим нашу землю и людей
Владимир Зеленский

Глава украинского государства убежден, что Украина обязательно одержит победу.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина будет бить русских захватчиков, пока не освободит родную землю и людей.

Об этом глава государства сказал во время церемонии награждения украинских героев-защитников в Мариинском дворце в Киеве, которая транслировалась Офисом президента в социальной сети Facebook.

"Сегодня 65-й день полномасштабной войны Украины за нашу землю против России. Россия надеялась, что мы не выстоим и 5 дней, но благодаря героям, которые сегодня здесь, и благодаря героям, которые есть среди нас, благодаря нашему единству и стремлению жить свободно, мы боремся", - заявил Зеленский.

"Мы будем бить оккупантов, пока не освободим нашу землю, пока не освободим наших людей, пока не ответим за каждую смерть и за каждое издевательство, которые оккупанты принесли в каждый наш дом, в наше государство", - подчеркнул президент.

Президент поблагодарил всех украинских военных и граждан, которые делают все, чтобы Украина победила.

"Украина обязательно победит", - сказал глава государства.

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