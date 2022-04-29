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Посол Британии Симмонс вернулась в Киев

  • 29.04.2022, 19:02
Посол Британии Симмонс вернулась в Киев
Мелинда Симмонс

Британское посольство в Киеве возобновляет функционирование в обычном режиме.

Посол Соединенного Королевства Мелинда Симмонс заявила о своем возвращении в столицу Украины после вынужденной эвакуации перед началом войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter дипломата.

Британское посольство в Киеве возобновляет функционирование в обычном режиме. Посол объявила о приезде в украинскую столицу.

"Это была долгая поездка, но оно того стоит. Так замечательно снова быть в Киеве", – написала Симмонс.

Великобритания решила открыть свое посольство в Украине на прошлой неделе. Это событие премьер-министр Борис Джонсон анонсировал по итогам визита в Киев.

Британские дипломаты сохраняли свое присутствие в Украине после эвакуации посольства в середине февраля. Персонал представительства работал во Львове, но не оказывал консульских услуг.

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