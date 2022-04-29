CIT: Потери российских военных в Украине возросли в два раза 2 29.04.2022, 19:09

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Возрос темп доставки тел убитых российских солдат в Россию.

Потери российских военных в войне в Украине возросли в два раза. Об этом сообщает группа независимых журналистов-расследователей Conflict Intelligence Team в своей сводке за 28 апреля, передает inforesist.org.

«Возрос темп доставки тел убитых российских солдат в Россию. Две недели назад через аэропорт Белгорода отправлялось 15–20 тел в сутки, теперь порядка 35–45. Также, вчера была опубликована короткая видеозапись из Севастополя, на которой видно кладбище и заметно 20–30 свежих могил морпехов. Судя по всему, это 810 бригада морской пехоты, которая базируется в Крыму», — пишут расследователи.

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