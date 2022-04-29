Дочь Пескова и падчерица Лаврова остались без крипто-кошельков

Дочь Пескова и падчерица Лаврова остались без крипто-кошельков3
- 29.04.2022, 19:12
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Криптовалютная биржа Binance заблокировала аккаунты родственников кремлевских чиновников.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Binance заблокировал криптовалютные аккаунты родственников кремлевских чиновников:
Полины Ковалевой, падчерицы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова;
Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова;
Кирилла Малофеева, сына магната Константина Малофеева, который находится под санкциями OFAC и, по мнению СМИ, связан с хищением биткоинов с биржи WEX.
"Они не смогут использовать свои аккаунты для продажи, приобретения или перевода криптоактивов", - пояснил Федоров.