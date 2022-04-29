Идея Черчилля и Рузвельта против Путина 29.04.2022, 19:15

1,438

Мировые СМИ о возрождении программы ленд-лиза в США для поддержки Украины.

28 апреля Палата представителей США убедительным большинством (417 голосов против 10) поддержала программу ленд-лиза для Украины. Три недели назад ее единогласно одобрил Конгресс США, а теперь должен подписать президент Джо Байден, пишет НВ.

Если Байден поставит свою подпись под Законом о ленд-лизе в защиту демократии в Украине (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act), это поможет значительно облегчить и ускорить поставки американского вооружения в Украину — что фактически возродит программу ленд-лиза, действовавшую во время Второй мировой войны. Законопроект даст право администрации США вплоть до 2023 финансового года включительно предоставлять военную технику Украине и другим странам Восточной Европы.

Политика ленд-лиза (от английских слов lend — давать взаймы; lease — предоставлять в аренду) была программой, в рамках которой США по максимально быстрой и упрощенной процедуре снабжали своих союзников вооружением, транспортом, продовольствием, нефтью и другими необходимыми товарами для борьбы с нацистской Германией. Закон о ленд-лизе (официально Закон о содействии обороне Соединенных Штатов) был принят в марте 1941 года и действовал вплоть до окончания Второй мировой войны. США предоставляли такую помощь Великобритании и странам Британского Содружества, Свободной Франции (французскому сопротивлению), Китаю, СССР и другим государствам-союзникам. Помощь включала в себя военные корабли, самолеты и другое вооружение, что сыграло решающую роль в победе над режимом и армией Адольфа Гитлера.

Условия ленд-лиза предусматривали, что союзники США могут использовать технику до тех пор, пока она не будет уничтожена, либо же вернут ее после войны, если часть оборудования и транспортных средств останутся неповрежденными. Также предусматривалась возможность долгосрочных кредитов, что не мешало осуществлять поставки немедленно.

Теперь аналогичные правила будут действовать и для Украины, что в США уже называют историческим решением. Его важность подчеркнул и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, напомнив, что от первого упоминания идеи ленд-лиза для Украины в речи Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции 19 февраля 2022 года до голосования в Палате представителей США прошло чуть более двух месяцев. «Невозможное возможно», — порадовался решению американских парламентариев Кулеба.

Журналисты собрали выдержки из свежих материалов мировых СМИ, которые анализируют возобновление программы ленд-лиза для Украины.

***

Reuters напоминает, что около 80 лет ленд-лиз помог победить Гитлера, и теперь решение Палаты представителей вслед за Сенатом США «возрождает программу времен Второй мировой войны, которая позволяла Вашингтону одалживать либо сдавать в аренду союзникам военное оборудование». В случае подписания документа президентом США он поможет не только Украине, но и другим восточноевропейским странам, включая Польшу — если в этом будет необходимость.

Разъясняя положения документа, Reuters отмечает, что законопроект даст возможность США «поставлять оборудование Украине прямо сейчас, всего лишь с техническим требованием оплатить его позднее, фактически передавая его» украинским властям.

Агентство приводит несколько цитат американских парламентариев, аргументировавших необходимость ленд-лиза во время рассмотрения законопроекта в Конгрессе США. «Украинские силы продемонстрировали невероятную силу и отвагу, и мы должны снова послужить арсеналом демократии и обеспечить их полным спектром ресурсов, необходимых им для защиты суверенитета», — заявил сенатор-республиканец Джон Корнин, один из соавторов документа.

New York Times обращает внимание на царящее в США единство в вопросе поддержки Украины и пишет, что Палата представителей «отправила Байдену на стол [для подписи]» законопроект о ленд-лизе всего через несколько часов после того, как он призвал Конгресс к еще одному шагу: одобрить выделение $33 млрд дополнительной экстренной помощи для Киева. Издание подчеркивает, что убедительное голосование за возможность прибегнуть к «экстраординарному закону восьмидесятилетней давности, созданному для борьбы с Гитлером» отразило «крепнущее в Конгрессе ощущение безотлагательности» в вопросе помощи ВСУ. В ожидании такой помощи украинским силам приходится обороняться «в ужасающей и затяжной артиллерийской войне» на юге и востоке Украины, которую ведут войска РФ, пишет NYT.

Издание напоминает, что в годы Второй мировой войны президенту США Франклину Рузвельту пришлось столкнуться со скептицизмом со стороны американских политиков-изоляционистов, опасавшихся, что ленд-лиз втянет США в войну. Поэтому Рузвельт «лихорадочно работал, чтобы заручиться общественной поддержкой этой меры», отстаивая необходимость Соединенных Штатов стать мировым «арсеналом демократии».

Представители нынешней администрации Байдена пока не давали развернутых пояснений о том, насколько активно они намерены использовать закон о ленд-лизе в поддержку Украины, отмечает NYT. Однако он может стать «важным инструментом для Белого дома», позволяя США быстрее поставлять оружие Украине без множества процедурных препятствий, пишет автор материала. «По сути это позволит администрации Байдена передавать Киеву огромные партии оружия» сверх уже почти исчерпанного для этих целей чрезвычайного военного финансирования, которое Конгресс США утвердил для Украины в марте.

Aгентство АP подчеркивает, что законопроект о возобновлении ленд-лиза стал очередным в серии документов и резолюций, которые «неустанно штампует» Конгресс США в попытке противостоять вторжению Путина в Украину и помочь стране дать отпор РФ. «Это настоящий исторический момент — мы снова вернулись сюда, в зал заседаний Палаты представителей, чтобы поддержать ленд-лиз», — цитирует агентство слова парламентария-республиканца Френча Хилла. Как и другие конгрессмены, он проводил прямые параллели с событиями Второй мировой войны: Хилл выразил надежду, что «идея Черчилля» положит конец задержкам с доставкой помощи Украине — подобно тому, как изначальный законопроект о ленд-лизе ускорил помощь Великобритании, сражавшейся с гитлеровской Германией. «Сегодня мы находимся в очень похожей ситуации, когда Путин систематически бомбит и обстреливает мирные села и города Украины», — заявил Хилл.

К историческим аналогиям прибегла и спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она заявила, что в Украине разворачивается «битва между демократией и автократией», и повторила призыв Рузвельта к американцам о необходимости «обеспечить топливо, чтобы поддержать огонь демократии». «Наша задача сегодня остается неизменной. Украинский народ борется за всех нас», — заявила Пелоси.

АР также поясняет, что одобренный Конгрессом США документ адаптирует закон 1941 года к реалиям войны в Украине, «отменяя некоторые требования о возмещении расходов [за предоставленную технику и товары] и позволяя сдавать военную технику в аренду на срок более пяти лет».

DW более обширно напоминает об исторических параллелях и истории ленд-лиза, приводя фрагмент знаменитой речи Франклина Рузвельта в поддержку этой программы в декабре 1940 года. Тогда президент США привел американцам пример: если у вашего соседа горит дом, а у вас есть садовый шланг, то наверняка вы поможете ему потушить пожар, одолжив шланг и не требуя денег немедленно. Рузвельт добавил, что если после этого шланг останется целым, то его можно забрать обратно, если же он будет поврежден — с соседом можно договориться о компенсации либо о замене инструмента аналогичным, но позже. В этом и состояла идея ленд-лиза, законопроект о котором президент США подписал 11 марта 1940 года.

За годы Второй мировой войны программой смогли воспользоваться Великобритания, Франция, Китай, а затем и СССР, и ленд-лиз имел решающее значение для победы над гитлеровской Германией, констатирует DW со ссылкой на британского историка Чарли Ладермана. «Ленд-лиз был абсолютно необходим для способности Британии и Советского Союза вести войну. В начале 1941 года, незадолго до принятия закона о ленд-лизе, Черчилль сообщил британскому монарху, королю Георгу VI, что без него Британия не могла бы идти дальше и выиграть войну», — говорит Ладерман, По его словам, именно ленд-лиз обеспечил советским войскам мобильность, необходимую им для наступления в 1943—1945 годах. «Советы отрицали это после войны, но позже даже Владимир Путин признал это», — говорит Ладерман. Красная Армия продвигалась вперед при поддержке десятков тысяч грузовиков американского автопроизводителя Studebaker, напоминает DW, а на Тегеранской конференции союзников в конце 1943 года Сталин, который не разглашал масштабы помощи у себя в стране, поднял бокал за автомобильную и нефтяную промышленность США.

Главным вопросом теперь остается, сможет ли сегодня ленд-лиз, как и 80 лет назад, изменить правила игры — теперь в уже войне России против Украины, констатирует DW. Тем временем Ладерман напоминает, что для Гитлера «закон о ленд-лизе был равносилен объявлению войны со стороны США, даже без официальной декларации». В то же время Путин уже давно считает себя вовлеченным в конфликт с Западом, будь то косвенная или прямая поддержка Украины, полагает историк, поэтому для него этот законопроект вряд ли будет иметь такое же значение. «С другой стороны, этот конфликт также показывает, что Путин, как и Гитлер, способен на катастрофические [для него] интриги и просчеты», — констатирует Ладерман.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».