США заявили в ОБСЕ о доказательствах существования российских фильтрационных лагерей в Украине 29.04.2022, 19:19

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Лагеря находятся в южных и восточных регионах Украины.

Глава миссии США при ОБСЕ Майкл Карпентер, выступая 28 апреля в ОБСЕ, заявил о наличии доказательств организации Россией фильтрационных лагерей в южных и восточных регионах Украины. Текст его выступления опубликован на сайте миссии США.

Карпентер ожидает, что Россия активизирует насильственное переселение местного населения из районов юга и востока Украины в Россию или подконтрольные России части Донбасса через так называемые фильтрационные лагеря.

"Мы видим заслуживающие доверия сообщения о том, что российские силы арестовывают местное гражданское население в этих районах, удерживают его в этих лагерях и жестоко допрашивают на предмет любых предполагаемых связей с законным украинским правительством или с независимыми СМИ", – заявил он.

Глава американской миссии рассказал, что подозреваемых в таких связях избивают и пытают перед отправкой в ОРДЛО, где их или убивают, или они исчезают.

"Многие гражданские лица в этих фильтрационных лагерях, которые проходят допрос, переводятся в Россию или на подконтрольный России Донбасс, в том числе через Беларусь. По нашей информации, Россия похищает, пытает и/или убивает избранных на местном уровне лидеров, журналистов и активистов гражданского общества, а также религиозных лидеров", – добавил он.

Карпентер добавил, что, по сообщению мэрии Мариуполя, в городе действуют как минимум четыре фильтрационных лагеря.

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