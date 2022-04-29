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В Европе резко сократили потребление российского дизтоплива

  • 29.04.2022, 19:30
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В Европе резко сократили потребление российского дизтоплива

«Роснефть» была одним из крупнейших экспортеров дизтоплива из балтийского порта.

Российская компания "Роснефть" не будет поставлять дизельное топливо из порта Приморск в мае. Нефтяная компания была одним из крупнейших экспортеров дизтоплива из балтийского порта.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что экспорт российского дизтоплива из Приморска в мае снизится более чем на 30% по сравнению с апрелем и составит до 1,114 миллиона тонн.

Стоит отметить, что "Роснефть" была одним из крупнейших экспортеров дизельного топлива из Приморска. В 2021 году компания Trafigura выиграла тендер на покупку дизельного топлива из Приморска на текущий год, но позже появилась информация и резком сокращении закупки нефтепродуктов у "Роснефти" более чем на 80%. Решение принял после полномасштабного нападения России на Украину

По данным Международного энергетического агентства, страны Европы является конечным пунктом назначения для почти половины российских нефтепродуктов.

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