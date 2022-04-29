Генштаб ВСУ: Беларусь проверяет авиацию и ПВО на границе с Украиной

Генштаб ВСУ: Беларусь проверяет авиацию и ПВО на границе с Украиной18
- 29.04.2022, 20:55
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Угроза ударов по Украине сохраняется.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предоставил оперативную информацию об уровне угрозы на границе с Беларусью, где соседняя страна продолжает сохранять значительное количество войск.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
Белорусские армейцы находятся в приграничной зоне. В то же время проверка Военно-воздушных сил страны подтверждает угрозу ракетно-бомбовых ударов по Украине.
"На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Отмечалось проведение проверки готовности авиационной компоненты дежурных сил и средств системы противовоздушной обороны Республики Беларусь", – говорится в сообщении.