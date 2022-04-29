Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 29 апреля 29.04.2022, 19:40

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Идут 65-е сутки героического противостояния украинского народа.

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на вечер 29 апреля.

Об этом в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Противник продолжает проводить наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики продолжают выполнять задачи по усилению участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Отмечалось проведение проверки готовности авиационной составляющей очередных сил и средств системы противовоздушной обороны республики Беларусь.

Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов по объектам нашего Государства с территории республики Беларусь.

На Северском направлении противник путем удержания соответствующего комплекта войск пытается не допустить перемещения резервов Вооруженных Сил Украины из Северского направления в Восточную операционную зону. В приграничных с Украиной районах Брянской и Курской областей враг разместил часть подразделений, выведенных для восстановления боеспособности.

В дальнейшем не исключается осуществление противником демонстрационных действий и провокаций в близлежащих к государственной границе Украины районах. В частности, есть возможность обстрелов подразделений Сил обороны и инфраструктуры в приграничных районах.

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На Слобожанском направлении вражеская группировка из состава 6 общевойсковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов основные усилия сосредотачивает на удержании занимаемых позиций в районе к северу и юго-востоку от города Харькова, пытается осуществить развертывание дополнительных артиллерийских подразделений.

На Изюмском направлении противник действует силами подразделений из состава 1-й танковой армии, 20-й армейской армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии, 68 армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск. Основные усилия враг сосредотачивается на ведении разведки и нанесении огневого поражения подразделениям Вооруженных Сил Украины.

Для обеспечения дополнительной переброски войск на Изюмском направлении оккупанты приводят дополнительные понтонно-мостовые переправы через реку Северский Донец.

На Донецком и Таврическом направлениях подразделения противника пытаются вести наступление на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях. Противник продолжает попытки установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная и предпринимает подготовительные меры по продвижению на Северодонецк. Противник продолжает артиллерийские обстрелы наших войск.

На Кураховском направлении группировка оккупанты усилена дополнительными артиллерийскими подразделениями из состава 1-го армейского корпуса.

На Мариупольском направлении враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия сосредотачивал на блокировании подразделений наших войск в районе завода "Азовсталь", а также осуществлял опрокидывание части подразделений из Мариупольского на Кураховское направление.

Противник продолжает наносить авиационные и ракетные удары с целью уничтожения объектов гражданской инфраструктуры и нарушения системы логистического обеспечения наших войск. В целях уточнения положения подразделений Сил обороны Украины враг проводил воздушную разведку с применением БПЛА "Орлан-10". Продолжает терять эту разведывательную технику.

На Южнобужском и Бессарабском направлениях противник имеющимся комплектом сил пытается вести боевые действия с целью улучшения своего тактического положения. Продолжает осуществлять перегруппировку, наращивает систему огневого поражения, совершенствует инженерное оборудование позиций.

В рамках наращивания системы материально-технического обеспечения войск кафиры развернули сборные пункты поврежденных машин и пункты ремонта и восстановления техники.

В Приднестровском регионе республики Молдова Российская Федерация продолжает распространять информацию через прокремлевские средства массовой информации по поводу угрозы населению региона со стороны Украины. В частности, распространяются сообщения об очередном случае применения украинских БПЛА над складами боеприпасов.

Защитники Украины держат определенные оборонные рубежи, уничтожают врага, продолжают продвигаться вглубь захваченной оккупантами территории и освобождать населенные пункты.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!" - говорится в сообщении.

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