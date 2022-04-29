Отрабатывать ли перенос и как считать дни отпуска, выпавшие на праздники? 1 29.04.2022, 19:56

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Что будет, если отпуск и праздничные дни совмещаются.

Впереди — начало дачного сезона и пора отпусков, а также дважды большие выходные и одна рабочая суббота. Onlíner вместе с юристом «Юридической компании ЮКОН» Ириной Андриевской отвечает на самые частые вопросы читателей о том, что будет, если отпуск и праздничные дни совмещаются.

Включаются ли праздники в дни отпуска?

Нет, праздничные нерабочие дни (далее — праздники), которые выпадают на период трудового отпуска работника, в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются. То есть отпуск продлевается на один «бонусный» день без оплаты, даже если этот праздник выпадает на выходной день.

Что, если на отпуск пришлась Пасха или праздник в воскресенье?

Пасха не является нерабочим праздничным днем. Если Пасха пришлась на отпуск, то этот день считается просто обычным днем отпуска. К нерабочим праздничным дням относятся:

1 и 2 января — Новый год;

7 января — Рождество Христово (православное Рождество);

8 марта — День женщин;

по календарю православной конфессии — Радуница;

1 мая — Праздник труда;

9 мая — День Победы;

3 июля — День независимости Республики Беларусь (День Республики);

7 ноября — День Октябрьской революции;

25 декабря — Рождество Христово (католическое Рождество).

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