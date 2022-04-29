Forbes: Россия выпустила по Украине ракет на $7,5 млрд 5 29.04.2022, 20:06

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РФ выпустила по Украине 1300 ракет.

Россия выпустила по Украине 1300 ракет, что стоило агрессору около 7,5 млрд долларов. Соответствующую оценку дает украинский Forbes.

Так, оценочное количество ракет «Калибр», выпущенных по Украине – 235 единиц. К ним относятся 183 ракеты, которые, по данным Минобороны, были выпущены до 24 марта и 52 ракеты, выпущенные 26 марта.

Оценивая количество ракет «Калибр», Forbes учел лишь случаи, когда точно известен класс ракеты. На самом деле, таких ракет могло быть больше.

Точной статистики количества выпущенных ракет Искандер, Точка-У и ракет класса X также нет, поэтому издание предполагает, что их соотношение осталось таким, каким было по состоянию на 24 марта, когда Минобороны обнародовало следующую информацию:

62% ракет этих трех классов пришлось на «Искандер»;

30% – на ракеты класса X;

8% – на «Точку-У».

Стоимость ракет может сильно разниться. «Точка-У», по данным сайта Military Russia, оценивается в $300 000; стоимость «Калибра» – $6,5 млн в соответствии с экспортным контрактом с Индией в 2006 году; ракеты класса Х-101 – более современные и совершенные, чем «Калибры», и, по оценкам экспертов, в разы дороже «Калибра».

Общая стоимость выпущенных по Украине ракет составляет $7,5 млрд.

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