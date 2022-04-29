Великобритания направит 8 тысяч солдат в Восточную Европу на масштабные учения 29.04.2022, 20:20

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Учения стартуют этим летом.

Около 8 тыс. военнослужащих британской армии этим летом примут участие в одних из крупнейших со времен Холодной войны учениях в Восточной Европе. Об этом сообщило министерство обороны Великобритании.

Великобритания также задействует в учениях 72 танка Challenger 2, 12 гусеничных артиллерийских орудий AS90 и 120 боевых бронированных машин Warrior.

В учениях также участвуют десятки тысяч военнослужащих союзников и партнеров по НАТО и Объединенным экспедиционным силам. Также к учениям присоединяться силы повышенной готовности из состава Головной бронетанковой оперативной группы и Оперативной группы по воздушным маневрам.

"Безопасность Европы как никогда важна. В ходе этих учений наши войска объединятся с союзниками и партнерами по НАТО и Совместным экспедиционным корпусом в знак солидарности и силы в ходе одного из крупнейших совместных развертываний со времен холодной войны", 2 заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Кроме того, на этой неделе в Финляндию для участия в учениях "Стрела" будут переброшены королевские гусарские войска Великобритании. Они будут включены в состав финской бронетанковой бригады с участием других партнеров, включая США, Латвию и Эстонию.

"Учения повысят способность британских и финских войск работать вместе в рамках, сдерживая российскую агрессию в Скандинавии и странах Балтии", – говорится в сообщении.

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