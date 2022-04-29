«Под дверями перед новым завозом толпа уже не стоит» 2 29.04.2022, 20:31

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Владельцами сэкондов рассказали о том, как сейчас идет их бизнес.

На фоне всеобщего подорожания в Беларуси товаров и услуг нелегко приходится мелкому бизнесу. Некоторые предприниматели по-прежнему ждут изменений к лучшему, а другие подумывают закрыть бизнес и уехать из страны. Журналисты zerkalo.io пообщались с владельцами сэконд-хэндов, которые раньше оставались на плаву благодаря невысокой цене на свой товар. Узнали у них, как обстоят дела с закупками, покупательским спросом, выручкой.

«Поняли, что уже не вытягиваем, все свои запасы достали и вложили». Про секонд, который скоро закроется

Чуть больше года назад ипэшник из Минска Дмитрий (имя изменено. — Прим. ред.) вместе супругой открыли магазин одежды сэконд-хэнда. Торговая точка находилась в Заводском районе столицы, но спрос на бэушную одежду был очень низким. Товар они завозили дорогой и качественный, который «выглядит, как новый».

— Наверное, у людей из того района не очень высокие зарплаты. К тому же большинство не хотят покупать сэконд, потому что не понимают, откуда он берется, мало разбираются в брэндах, качестве вещей. Примерно каждый третий говорил, что эта одежда снята с покойников, — рассказал о старте своего бизнеса Дмитрий.

Место расположения магазина решили поменяли на другое, где проходимость людей больше — возле крупного торгового центра, который находится в районе жилой застройки. Площадь помещения — около 50 «квадратов», стоимость аренды — 18 евро (около 50 рублей в пересчете) за метр.

— Весь товар с ценниками развешен на вешалках. Нет запаха, как в типичных сэкондах. Касса, терминал, рассрочка по карте «Халва» — все для удобства покупателей. Кстати, картой рассрочки покупатели рассчитываются довольно часто — процентов 20−25 от общего числа, — отметил бизнесмен.

Дмитрий говорит, что цены на одежду сильно он не поднимал, несмотря на то, что в январе и феврале курс валюты очень сильно подскочил. Например, джинсы в его магазине стоят 40−50 рублей, байки — 20−30 рублей, купальники — по 14 рублей.

Последнюю закупку ипэшник делал три недели назад. Отметил, что у поставщиков есть проблемы с доставкой сэконда: если раньше ассортимент у них обновлялся раз в неделю, то сейчас — раз в две-три недели. Одна компания, в которой закупался Дмитрий, завезла товар в декабре, а недавно сообщила, что обновлений пока не будет.

Цены у поставщиков разные — в валюте кто-то их оставил прежними, некоторые повысили. Например, в одной компании майки раньше были по 12 евро (около 34 рублей в пересчете) за килограмм, а в последнем прайсе — уже 29 евро (около 81 рубля) за килограмм.

— Когда расцениваешь такой товар, то цена на него получается как в масс-маркете типа LC Waikiki или DeFacto. Конечно, люди пойдут туда за новым, несмотря на то, что наши вещи лучше по качеству.

Выручка в магазине в день сперва была 200−250 рублей. В феврале она опустилась до 40−60 рублей. Дмитрий говорит, что в некоторые дни бывало и 20−25 рублей. Это значит, что за день купили одну-две мелкие вещи.

— Все это из-за санкций. Доходы у населения падают, люди поддаются панике, скупают сахар и крупы, им не до одежды.

При таком «выхлопе» с наемным продавцом ипэшнику пришлось попрощаться, стало не за что не только платить ему зарплату, но и «наскребать» деньги на аренду, коммуналку (она около 300 рублей). К тому же нужно платить налог.

Чтобы удержаться на плаву, предприниматель просил собственника помещения войти в положение и зафиксировать арендную плату в рублях по определенному курсу или разрешить оплачивать ее как процент от выручки. Но хозяин помещения «подвинуться» не захотел, мол, «ставка есть — крутись как хочешь».

— Мы поняли, что уже не вытягиваем, все свои запасы достали и вложили, больше ничего нет. Поэтому приняли решение, что магазин будем закрывать. Сейчас выжидаем трехмесячный срок окончания аренды помещения, ушли бы уже сейчас, но хозяин площадей не отпускает.

Дмитрий подсчитал, что непроданного товара у него остается на 16 тысяч рублей.

«От магазина ожидал большей доходности». Про секонд в агрогородке

Александр зарегистрировал фирму и в феврале открыл магазин сэконда в агрогородке, который находится примерно в 40 км от Минска. Это его первый опыт в бизнесе, он говорит, что «пока все складывается нормально».

— В большом городе открывать магазин я не хотел, там много конкурентов. Но найти помещение в сельской местности сложно, их там почти нет, поэтому искать пришлось долго, — рассказал о своих первых шагах в бизнесе молодой человек.

Подходящее помещение в 40 квадратных метров было без ремонта, поэтому сперва пришлось привести его в порядок. Зато аренда площади стоит недорого — 80 рублей в месяц.

— Ассортимент подобрали подходящий для сельской местности: много одежды милитари, строительной, есть и обычная ежедневная, а также для детей. Товар покупаем хороший, сорта «крем». Но есть и недорогая, в которой не жалко пойти на грядку или корову подоить.

Одежду «крем» Александр покупает по 12−18 евро за килограмм, цена зависит от поставщика. Парень отметил неприятный момент: раньше на некоторых складах сэконд был в мешках по 10−15 кг, а сейчас фасовка до 30 кг, что неудобно для владельца небольшого магазина, особенно, если планируешь закупить разный товар у нескольких поставщиков.

Цены на одежду в магазине Александра примерно такие же, как у предыдущего нашего героя Дмитрия: джинсы стоят около 40 рублей (но поначалу стоили 20−25 рублей), байки — от 17 до 30 рублей.

— Нанял продавца, зарплата у него 600 рублей. Есть у нас касса и терминал, это удобно для людей, примерно половина покупателей оплачивает покупки по карте. В день покупают одежду на сумму от 80 до 130 рублей, самая большая дневная выручка была около 300 рублей. Очень четко прослеживается, когда люди получают зарплату, после нее одну-две недели приходят закупаться.

Бывает, что некоторые посетители магазина просят отпустить одежду в долг, такое допускается только с людьми, которые уже знакомы. Чаще позволяют отложить понравившуюся одежду на несколько часов или дней.

Александр говорит, что от магазина ожидал большей доходности, ведь в округе много деревень, где живут около 25 тысяч потенциальных покупателей. Он предполагает, что люди не приходят потому, что не все знают о новой торговой точке. Чтобы узнали, нужна наружная реклама, указатели.

— Не предполагал, что эту рекламу так долго надо согласовывать, даже изображение маленького указателя нужно высылать на утверждение. А это все упущенное время и покупатели. Кстати, нам уже дали замечание за указатель, которые мы установили без согласования. Тогда мы еще не знали, что его надо утвердить. К счастью, нас не штрафуют и не дергают проверками.

«Покупателей мало, можно час просидеть и никто в магазин не зайдет». Про сток в райцентре

Раньше Игорь (имя изменено. — Прим. ред.) работал в сфере строительства, но дела там шли не очень хорошо, поэтому мужчина решил заняться продажей стоковой одежды. В минувшем декабре он открыл магазин в крупном районном центре.

— Магазин находится на окраине города, проходимость там не очень большая. Но в центре открываться я не хотел, там аренда обходится на порядок выше. Мое помещение больше 80 «квадратов», плачу в расчете четыре евро (около 11 рублей в пересчете) за метр, — рассказал Игорь.

Мужчина закупил у белорусских поставщиков стоковую брендовую одежду по цене от 10 до 20 евро (от 28 до 56 рублей в пересчете) за килограмм. Товара так много, что он ее не распродал до сих пор. «Накрутка» на нее разная, может быть и 50%, и 150%, зависит от конкретной вещи. Джинсы и байки он продает, к примеру, за 50−65 рублей.

— Покупателей мало, можно час просидеть, никто в магазин не зайдет. Прибыли нет вообще, так что мне даже продавца держать не за что. Всем занимаюсь сам, правда, иногда привлекаю помощника, который помогает мне развешивать товар.

Игорь говорит, что посетители вроде бы и готовы купить какую-то понравившуюся вещь, но нет подходящего размера — такова уже специфика стока, что в партии нет большого размерного ряда.

Однако закрывать магазин он пока не собирается. Говорит, что ждет улучшения ситуации с доходами населения. А пока переориентировал половину торгового помещения под продажу новой одежды отечественных производителей.

«Раньше я ставила надбавку 60%, сейчас — 40%»

Заниматься продажей детской одежды сэконд-хэнд жительница крупного белорусского города Ирина (имя изменено. — Прим. ред.) и ее муж начали около трех лет назад. Однако в последнее время женщина вынуждена вести бизнес самостоятельно, ее супруг находится в местах заключения. Белоруска говорит, что это очень тяжело, приходится все делать самой: стоять за прилавком (наемных сотрудников у ипэшницы нет), убирать помещение, закупать товар и готовить его к продаже. Но радует то, что покупатели есть, выручка тоже есть, хотя и не такая, как была раньше.

— Мой магазин — это почти 50 квадратных метров площади. Арендная плата — 12 евро около 34 рублей в пересчете) за метр. К счастью, арендодатель оказался понимающим человеком, он согласился зафиксировать стоимость за помещение в белорусских рублях, — рассказывает предприниматель.

Свой магазин Ирина называет «а-ля элитный сэконд-хэнд», потому что она завозит товар только отменного качества категории «крем» или «супер-крем», который был сформирован в Англии, Канаде. Стоит такой у поставщика от 10 евро. Ирина говорит, что закупочная цена выросла из-за скачка курса евро.

— Цену на одежду я не поднимаю, у всех зарплаты упали, продукты стоят дорого, людям тяжело. Если раньше я ставила надбавку 60%, то сейчас — 40%. Но и при таких условиях очень ощущается, как упала покупательская способность. Мамы покупают вещи детям только по надобности, нет такого, как раньше: «О, классная вещичка, возьму, когда-нибудь наденем». Да и под дверями перед новым завозом толпа уже не стоит.

На отсутствие покупателей ипэшница не жалуется, многие приходили к ней за покупками еще когда были беременны, продолжили это делать и после рождения детей. Некоторые посетители перешли уже в разряд знакомых, таким владелица может отпустить одежду в долг, если у покупателей нет денег.

— Штаны спортивные стоят семь-восемь рублей, джинсы — 12−15 рублей. Недавно делала скидку на ветровки, все продавала за девять рублей, в те дни выручка поднялась до 600−900 рублей.

Несмотря на демократичные цены, Ирина отмечает, что бывают дни, когда продаж нет вообще. Однако в целом магазин работает с прибылью. Но все равно, откладывать деньги у нее не получается, все средства идут в дело, на новые закупки, на жизнь остается около 1500 рублей.

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