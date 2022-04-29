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NYT: ЕС готовит поэтапное эмбарго на нефть из РФ

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  • 29.04.2022, 21:01
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NYT: ЕС готовит поэтапное эмбарго на нефть из РФ

Его могут одобрить на следующей неделе.

Страны Евросоюза готовят поэтапное эмбарго на российскую нефть. Ожидается, что о введении запрета на постепенный отказ от поставок из России объявят на следующей неделе.

Об этом сообщает The New York Times.

По данным источников издания, в результате тяжелых переговоров странам ЕС удалось преодолеть разногласия в отношении эмбарго на российскую нефть. Участники договорились о поэтапном введении запрета на поставки из России.

По словам собеседников газеты, о поэтапном введении эмбарго на российскую нефть могут объявить на следующей неделе. Ожидается, что Еврокомиссия изложит окончательное предложение на "бумаге", а на следующей неделе послы стран ЕС должны его утвердить вместе с новыми санкциями.

Новый пакет ограничительных мер ЕС против России будет включать санкции против "Сбербанка" и высокопоставленных россиян.

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