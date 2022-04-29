Санкции, а не закулисная торговля 5 Андрей Санников

29.04.2022, 20:58

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Вбросы Лукашенко по политзаключенным всегда были лживыми.

В некоторые белорусские СМИ спецслужбами был сделан вброс о якобы готовящемся обмене политзаключенных на легитимизацию Лукашенко и отмену санкций против его режима.

Называется даже цифра – 1000 политзаключенных, которых как бы должны выпустить.

В связи с этим считаю необходимым прояснить несколько моментов, которые стоят за этим вбросом, поскольку в 2011 и 2012 годах все эти телодвижения колхозной диктатуры испытал на собственной шкуре, будучи политзаключенным.

Во-первых, вбросы Лукашенко по политзаключенным всегда были лживыми. Вброс сделан для того, чтобы включились международные мошенники, лоббирующие его интересы на Западе, и для усиления давления на самих политзаключенных и их семьи.

Только представьте себе состояние родственников политзаключенных, которые даже явную ложь воспринимают как надежду. А еще представьте себе состояние родственников тех политзаключенных, которые по воле белорусских правозащитников не признаны политзаключенными, как, например, Николай Автухович.

Во-вторых, любое ослабление давления на режим после начала закулисных переговоров с ним приводит к усилению репрессий и росту числа политзаключенных. Даже минимальное признание права на существование преступников во власти в Беларуси ведет к политически мотивированным убийствам, пыткам и безнаказанности этих самых преступников.

В-третьих, вброс означает, что Лукашенко загнан в угол и, при всей своей ненависти к политзаключенным, хочет вновь торговать их жизнями ради спасения своей, и готов будет кого-то освободить, но не тех и не в том количестве, о котором говорится в “утечке” информации.

Заставить его реально освободить всех политзаключенных может только усиление давления на режим, введение самых жестких санкций и исключения любых лазеек для их обхода, прежде всего по калийным удобрениям и нефтепродуктам.

И, наконец, на всякий случай, если все же дойдет до освобождения политзаключенных, хочу напомнить, что политзаключенных в Беларуси, по сведениям гражданской кампании “Европейская Беларусь”, около 4 000, а никак не тысяча с небольшим.

Лидеры “Европейской Беларуси” стояли у истоков правозащитного движения Беларуси. Их правозащитная деятельность отмечена многочисленными международными наградами в области защиты прав человека. Одной из первых таких наград была премия Европейского Союза и правительства Соединенных Штатов, присужденная в 1998 году гражданской инициативе Хартия’97 за значительный вклад в дело защиты прав человека в Беларуси.

Как правозащитники мы считаем что именно цифра 4000 соответствует реальному положению дел с политзаключенными в Беларуси и требуем, чтобы международные правозащитные организации ориентировались именно на эту цифру.

Андрей Санников, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», Facebook

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