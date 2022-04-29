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В Минске троллейбус вылетел на тротуар: подрезало такси

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  • 29.04.2022, 21:16
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В Минске троллейбус вылетел на тротуар: подрезало такси

В аварии обошлось без пострадавших.

Днем в пятницу, 29 апреля, в Минске произошла авария с участием троллейбуса из-за неосторожного маневра водителя легковушки, сообщает zerkalo.io со ссылкой на пресс-службу УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП случилось около 15.50 на проспекте Дзержинского. Водитель легкового Volkswagen с наклейками такси ехал со стороны ул. Щорса в сторону ул. Хмелевского и совершил резкое перестроение, подрезав ехавший в соседней полосе троллейбус.

Водитель троллейбуса попытался избежать столкновения и вывернул руль вправо, но не справился с управлением, и машина, натолкнувшись на бордюр, вылетела за пределы проезжей части.

В аварии обошлось без пострадавших. Проводится проверка.

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