В Минске троллейбус вылетел на тротуар: подрезало такси

В Минске троллейбус вылетел на тротуар: подрезало такси2
- 29.04.2022, 21:16
- 1,870
В аварии обошлось без пострадавших.
Днем в пятницу, 29 апреля, в Минске произошла авария с участием троллейбуса из-за неосторожного маневра водителя легковушки, сообщает zerkalo.io со ссылкой на пресс-службу УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП случилось около 15.50 на проспекте Дзержинского. Водитель легкового Volkswagen с наклейками такси ехал со стороны ул. Щорса в сторону ул. Хмелевского и совершил резкое перестроение, подрезав ехавший в соседней полосе троллейбус.
Водитель троллейбуса попытался избежать столкновения и вывернул руль вправо, но не справился с управлением, и машина, натолкнувшись на бордюр, вылетела за пределы проезжей части.
В аварии обошлось без пострадавших. Проводится проверка.