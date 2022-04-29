Вместо одной очереди на апостиль в МИД сейчас стоят три 29.04.2022, 21:38

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Живая очередь для иногородних растянулась на две недели.

Очередь за апостилем возле главного колоннсльства управления Министерства иностранных дел теперь превратилась в три очереди, пишет dev.by.

Это — очереди на предварительную запись, на подачу документов по предварительной записи и очередь иногородних. Причем предварительная запись ведется уже не на две недели, а на четыре месяца вперед. Сейчас записывают на 20 августа.

Живая очередь для иногородних растянулась на две недели. Причем жители Минской области иногородними не считаются. (Напомним, что, например, Мядельский и Любанский районы также входят в Минскую область.)

В начале марта МИД прервал прием документов на апостиль на 10 дней. В результате образовалась длинная очередь из желающих заверить свои документы для выезда за границу. Для борьбы с очередью МИД ввело предварительную запись + живую очередь для иногородних.

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