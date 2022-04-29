Аналитики The Economist оценили, насколько сильно «прогнила» российская армия 1 29.04.2022, 21:45

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Унижение в Украине разрушает последнюю претензию России на статус супердержавы.

Могущество современной российской армии должно было показать всему миру, что ее президент Владимир Путин вернул своей стране прежнее величие после распада СССР.

Однако на деле его замысел превратился в катастрофу: за два месяца боев украинская армия уничтожила более 21 тысяч российских военных и не менее 1 600 бронированных машин, а также десятки самолетов и флагман Черноморского флота "Москву". Не говоря уже о штурме Киева, который оказался хаотичным провалом, пишет The Economist.

Лев Троцкий писал, что "будучи точной копией общества, армия болеет теми же язвами, причем обычно с более высокой температурой". Боевые действия на востоке и юге Украины в течение последующих недель определят не только ход войны, но и репутация российской армии и общества, которое она воплощает.

Предварительно The Economist писали, что российский оборонный бюджет составляет более 250 млрд долларов, тем самым втрое превышая британский или французский, но большая его часть, похоже, потеряна из-за коррупции.

До сих пор Россия так и не смогла установить контроль над небом или совместить силу своих ВВС с танками, артиллерией и пехотой. Погрузившись в коррупции и не в состоянии учиться на собственных ошибках, генералы отбросили передовые военные доктрины, скатившись к разрушению городов и терроризирования гражданских.

Чего не скажешь об украинских военных, которые несмотря на меньшую численность личного состава и техники оказывают героическое сопротивление захватническим войскам и быстро принимают решения, пользуясь разведывательными данным в реальном времени. Даже если российская кампания преуспеет на Донбассе, она сделает это исключительно благодаря большей численности своих войск.

Российские претензии на то, чтобы называться развитой современной силой, такие же убедительны, как и пушка танка, которая осталась ржаветь в украинском поле

Большие потери российской армии составляют угрозу для Путина, в том числе и во внутренней политике – ведь применение военной силы играет центральную роль в его стратегии, призванной заставить весь мир преклоняться перед Москвой.

Несмотря на то, что Россия пользуется определенными симпатиями во внеблоковых странах вроде ЮАР или Индия, ее мягкая сила угасает. Этот процесс ускорили очевидная некомпетентность и жестокость в Украине.

Чтобы восполнить этот пробел между своей реальной силой и мечтами, Путин неоднократно обращался к единой сфере, где Россия все еще может претендовать на господствующую роль – к силе своей армии. За последние 14 лет он дважды ворвался в Грузию и Украину, а также вмешался в войну в Сирии. Его наемники находились в Ливии, ЦАР, Судане, а теперь и в Украине.

Путин – глобальный хулиган, одержимый несоответствиями своей страны.

Унижение в Украине разрушает последнюю претензию России на статус сверхдержавы. Война может затянуться на долго. И пока она продолжается, Путин не сможет проводить масштабные операции еще где-то. Техника, боеприпасы и живая сила быстро заканчиваются. Восстановление русских сил в полном объеме, а также подготовка кадров, чтобы исправить все ошибки, допущенные в Украине, может занять годы. А учитывая действующие и грядущие санкции задача по восстановлению боеспособности армии РФ будет длиться еще дольше.

Текущее положение дел пугает не только Путина, но и остальной мир, поскольку дальнейшее падение российской мощи может привести к еще более необдуманным действиям Кремля. Речь идет о химическом, биологическом и ядерном оружии, которым Путин и его правительство неоднократно кичились.

По мнению издания, лучшей стратегией для НАТО сейчас было бы наращивание мощностей, чтобы РФ было тяжело одержать победу даже в теории. Это бы заставило Путина и его гнилую армию воздержаться от дальнейших нападений вообще.

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