США начали обучение бойцов ВСУ обращению с западными радарами и бронетехникой 29.04.2022, 22:24

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Украинцев обучают в Германии.

США начали дополнительную подготовку украинских вооруженных сил по обращению с ключевыми системами вооружения на военных объектах США в Германии. Об этом сообщил спикер Пентагона Джон Кирби.

«Эти обучения основаны на первоначальной артиллерийской подготовке, которую ВСУ уже получили в других местах, а также включают в себя обучение радиолокационным системам и бронетехнике, которые недавно были объявлены в рамках пакетов помощи в области безопасности», — сказал Кирби на брифинге с журналистами.

Кирби сообщил, что Германия является одним из «примерно трех» мест, используемых США для обучения украинцев за пределами Украины, но не будет раскрывать другие.

Он также сказал, что «основная часть тренировок» будет проводиться Национальной гвардией Флориды, которая тренировала украинцев, прежде чем была выведены из Украины в феврале до российского вторжения.

«Недавнее воссоединение этих бойцов Национальной гвардии Флориды со своими украинскими коллегами, как нам говорят, было эмоциональной встречей, учитывая прочные связи, которые сформировались, когда они жили и работали вместе, прежде чем временно расстаться в феврале», — сказал Кирби.

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