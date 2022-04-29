Лукашенковский «депутат» – школьникам: Буча — британский фейк 16 29.04.2022, 23:03

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Николай Красовский

Николай Красовский врал детям в 28-й школе Бреста.

Председатель Брестского городского «совета депутатов» Николай Красовский недавно выступил в 28-й общеобразовательной школе Бреста в рамках «Школы активного гражданина».

Он заявил, что Европа «хочет втянуть Беларусь в конфликт между Россией и Украиной», объяснил, какую позицию занимает Лукашенко по этому вопросу и назвал многие кадры из пригородов Киева «фейками и провокациями, организованными англичанами».

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