Лукашенковский «депутат» – школьникам: Буча — британский фейк

Лукашенковский «депутат» – школьникам: Буча — британский фейк16
- 29.04.2022, 23:03
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Николай Красовский врал детям в 28-й школе Бреста.
Председатель Брестского городского «совета депутатов» Николай Красовский недавно выступил в 28-й общеобразовательной школе Бреста в рамках «Школы активного гражданина».
Он заявил, что Европа «хочет втянуть Беларусь в конфликт между Россией и Украиной», объяснил, какую позицию занимает Лукашенко по этому вопросу и назвал многие кадры из пригородов Киева «фейками и провокациями, организованными англичанами».