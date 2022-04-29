На Донбассе за сутки отбито 14 атак
- 29.04.2022, 23:11
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Враг отступил с потерями.
В зоне операции Объединенных сил (ООС) 29 апреля украинские военные отразили 14 вражеских атак. Противник понес потери в живой силе и техники, и был вынужден отступить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.
Отмечается, что в течение сегодняшнего дня противник 14 раз пытался атаковать позиции украинских военных в зоне ООС. Каждый раз враг нес потери и отступал.
В ходе сегодняшних боев противник потерял:
11 танков;
7 артиллерийских систем;
27 бронемашин;
14 автомобилей.
Кроме того, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вражеский самолет и семь беспилотников.