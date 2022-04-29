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Перестрелка кадыровцев с бурятами: Арестович рассказал, кто победил в битве за награбленное

  • 29.04.2022, 23:38
  • 5,094
Перестрелка кадыровцев с бурятами: Арестович рассказал, кто победил в битве за награбленное

В перестрелке участвовали около 100 человек.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал об итогах перестрелки между бурятами и чеченцами в Херсонской области.

Об этом шла речь в эфире "Фейгин Live", передает УНИАН.

"Буряты с "кадыровцами" в Чернобаевке пострелялись. По вопросу как будем делить награбленное и по вопросу, кто пойдет в первую линию дежурить. Буряты победили, говорят. Я всегда в них верил. … А "кадыровцы" - тикток-войска, если их не снимают, они дерутся очень плохо", - сказал он.

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