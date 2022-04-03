39-ый день войны в Украине (онлайн) 3.04.2022, 8:06

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Фото: AP

(Обновляется) Основные события.

Вооруженные Силы Украины героически бьются с войсками РФ уже 39 дней. Генштаб ВСУ отмечает, что морально-психологическое состояние личного состава противника и уровень мотивации остается крайне низким.

Например, командиры разных уровней 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа отказываются от участия в боевых действиях. Кроме того, военнослужащие массово пишут рапорты на увольнение.

В это же время, украинская авиация продолжала наносить удары по местам скопления войск противника, колоннам военной техники и логистическим центрам.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 39-го дня войны. Что происходило в Украине 2 апреля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

08:53 Когда эмигранты начнут платить за коммуналку в Беларуси по полной и как этого избежать.

08:47 Легендарный украинский самолет «Мрия» до и после прихода россиян.

08:42 Украинские защитники голыми руками поймали российский беспилотник. БПЛА вражеской армии совершал посадку возле временно оккупированных территорий, однако бойцы вовремя его перехватили.

08:36 В бою в Луганской области погиб украинский писатель Юрий Руф. Он был неизменным ведущим фестиваля «Холодный Яр». С начала войны львовянин вступил в ряды 24 отдельной механизированной бригады ВСУ.

08:30 Бойцы ВСУ проводят удачные «сафари» на технику оккупантов. На одном из участков фронта украинские воины загнали технику врага в болото и уничтожили ее.

08:24 Латвийский газовый оператор Conexus Baltic Grid заявляет, что газ из России с 1 апреля не поставляется ни в одну из стран Балтии. Ранее они отказались платить за него в рублях.

08:18 Правая рука Путина Дмитрий Песков заявил, что использует VPN для обхода блокировок. Сами заблокировали, сами обошли.

08:13 В Одессе рано утром прозвучали взрывы, после чего над городом поднялось большое облако дыма. Спикер Одессой ОВА Сергей Братчук cообщил, что часть ракет оккупантов удалось сбить ПВО.

08:10 Российские солдаты и офицеры массово отказываются воевать в Украине – сводка Генштаба Вооруженных Сил Украины на утро 3 апреля.

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