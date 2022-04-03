В Казахстане заявили о предотвращении покушения на президента Токаева 3.04.2022, 8:19

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Касым-Жомарт Токаев

Задержан якобы «агент иностранной разведки».

Контрразведка задержала в Нур-Султане «агента иностранной разведки» — гражданина Казахстана, планировавшего покушение на президента Казахстана Касым-Жамарта Токаева и ряд высокопоставленных госслужащих. Об этом сообщила 3 апреля пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) страны.

Во время обыска оперативники изъяли снайперскую винтовку иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупную сумму денег. Оружие в Казахстан было завезено частями в замаскированном виде.

По данным КНБ, задержанный также занимался «антироссийской пропагандой», путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов.

КНБ проводится расследование по факту приготовления и покушению на «акт терроризма».

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