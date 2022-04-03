Корабли под флагом РФ отказываются дозаправлять в Средиземном море
- 3.04.2022, 8:22
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Проблемы возникли у российских танкеров, следующих из балтийских портов в Азию.
Корабли под российским флагом не могут дозаправиться в крупных европейских центрах, включая Испанию и Мальту – основных пунктах Средиземного моря. Их перестали обслуживать продавцы морского топлива
Как пишет Reuters, из-за потери доступа к пунктам заправки в Средиземном море возникают логистические проблемы для российских нефтяных танкеров, следующих из балтийских портов в Азию.
"Нескольким танкерам пришлось совершить более долгий путь, чтобы бункеровать в других странах после того, как европейские порты отказались предоставить топливо", — сообщает агентство со ссылкой на собственный источник.
Правительственный чиновник Мальты заявил, что страна не разрешает судам под российским флагом заходить в свои порты.
Проблемы возникают также в связи с необходимостью платить долларами и отсутствием возможности произвести оплату через банковские ограничения.
В то же время такая ситуация создает угрозу, что суда с легковоспламеняющимися грузами будут дрейфовать в море.