Корабли под флагом РФ отказываются дозаправлять в Средиземном море 3.04.2022, 8:22

6,448

Проблемы возникли у российских танкеров, следующих из балтийских портов в Азию.

Корабли под российским флагом не могут дозаправиться в крупных европейских центрах, включая Испанию и Мальту – основных пунктах Средиземного моря. Их перестали обслуживать продавцы морского топлива

Как пишет Reuters, из-за потери доступа к пунктам заправки в Средиземном море возникают логистические проблемы для российских нефтяных танкеров, следующих из балтийских портов в Азию.

"Нескольким танкерам пришлось совершить более долгий путь, чтобы бункеровать в других странах после того, как европейские порты отказались предоставить топливо", — сообщает агентство со ссылкой на собственный источник.

Правительственный чиновник Мальты заявил, что страна не разрешает судам под российским флагом заходить в свои порты.

Проблемы возникают также в связи с необходимостью платить долларами и отсутствием возможности произвести оплату через банковские ограничения.

В то же время такая ситуация создает угрозу, что суда с легковоспламеняющимися грузами будут дрейфовать в море.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».