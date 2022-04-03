Разведка США узнала о планах Путина к 9 мая 3.04.2022, 8:24

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Россия пересмотрела свою военную стратегию в Украине.

Источники в разведке США сообщают, что Россия пересмотрела свою военную стратегию в отношении Украины и намерена сосредоточиться на взятии под контроль Донбасса и других регионов на востоке Украины. Намеченная дата окончания "успешной" операции – начала мая.

Об этом сообщает CNN.

Источники в американской разведке сообщают, что президент России Владимир Путин находится под давлением общества и своего окружения из-за отсутствующих громких побед. Потому день 9 мая должен стать для него днем победы в новой войне. Но все источники сходятся на мысли, что Путин намерен устроить парад победы 9 мая независимо от состояния войны, или мирных переговоров.

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